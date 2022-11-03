鉅亨美股雷達：市場持續消化Fed升息 馬斯克傳大砍推特一半人力

美股重要看點：

美將公布 10 月 ISM 非製造業 PMI 、9 月貿易收支等數據。多家企業財報也將公布。美國 10 年期公債殖利率來到 4.051 %。美股期貨週四 (3 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.44%，標普 500 期貨跌 0.62%，那斯達克 100 期貨跌 0.82%。

聯準會 (Fed) 週三 (2 日) 結束 11 月利率決策會議，一如預期再度調升 3 碼，將基準利率走廊升至 3.75% 至 4% 區間，升息至 2008 年 1 月以來最高，同時暗示其可能會改變貨幣政策以降低通膨。

鮑爾在講話中表示，最終利率將高於預期，任何關於暫停升息的言論都「為時過早」。然而，他並不排斥改變政策，聲稱 Fed 將考慮其政策對更廣泛經濟的影響。

周四將發布 ISM 的非製造業 PMI (採購經理人指數) 報告，市場將可藉此進一步了解美國經濟狀況。這些數據會反映服務業的活動是否以及有多少活動一直在成長或收縮。

DoubleLine Capital 投資長岡拉克認為，下次 Fed 不會升息 75 個基點，並預料明年美國經濟陷入衰退的機率高達 80%。

岡拉克也表示，明年美國通膨數據將降溫，且如果 Fed 能在明年年底前成功將通膨率壓低至 2% 區間，通膨將繼續下降，並將遠低於 2%。他說，很難相信通膨將停在 2% 的範圍。

彭博首席美國利率策略師 Ira Jersey 也認為，無論終點利率落在何處，明年 2 月前 Fed 回到每次升 1 碼的幅度，都有其道理。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 9 月貿易收支 (億美元)，前值 - 674

美國 9 月耐久財訂單月增率修正值 (%)，前值 0.4

美國 9 月工廠訂單月增率 (%)，前值 0

美國 10 月 ISM 非製造業指數，前值 56.7

重要個股動態：

馬斯克砸 440 億美元收購推特後，知情人士透露，馬斯克計劃將推特人力砍掉一半，以壓低成本。

彭博報導，要求匿名的消息人士說，馬斯克打算周五（4 日）通知受影響員工。並計劃取消「隨處上班」（WFA）方案，要求其餘員工回辦公室上班。

知情人士表示，馬斯克和顧問團隊一直在權衡裁員等政策變化的一系列方案，裁員的細節仍可能有變化。兩名消息人士透露，馬斯克考慮支付受影響員工 60 天遣散費。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

美國線上券商 Robinhood 周三 (2 日) 發布第三季虧損小於市場預期，係因保證金交易業務受益於利率上升，而市場波動性增加有利於股票和選擇權部門，激勵盤後一度漲逾 4%。

Robinhood 第三季淨利息收入倍增至 1.28 億美元，係因 Robinhood Gold 顧客的年保證金利率上升至 5.75%，而非 Gold 顧客調升至 9.75%。

財務長 Jason Warnick 表示，有鑑於美國聯準會 (Fed) 周三決定升息，公司將調升 Robinhood Gold 顧客未投資現金的 3% 利率。

HOOD 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

儘管蘋果執行長庫克否認正在削減人力預算，Business Insider 引述高層說法報導，蘋果已經凍結幾乎所有人事招募，直到 2023 年 9 月都不會聘用任何新進人員。

據報導，現有員工已被告知，未來好幾個月都不會招聘更多人力，而且到 2023 年 9 月 (即會計年度結束) 以前可能都會如此。

報導引述三個消息來源之一，蘋果已經決定不為招募撥付預算，等於凍結人事。另一個消息來源同意凍結人事這個說法，第三個消息來源則透露，各部門高階主管已向員工透露正在評估人事預算。