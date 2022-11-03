科技股重挫 散戶斥資近3億美元 抄底買入亞馬遜

儘管美國大型科技股近期公布令人失望的第三季財報，但萬達研究 (Vanda Research) 的報告顯示，這似乎未動搖散戶投資人的信心，散戶大舉買入那些股價遭遇重挫的科技股。

最近一週，散戶的美國大型科技股買入量，創下該機構有統計數字以來新高。萬達研究資深副總裁 Marco Iachini 表示，這是財報和 FOMO(害怕錯過) 情緒的雙重作用導致。

上週五流入亞馬遜 (AMZN-US) 的資金高達 2.92 億美元，創下歷史新高，Iachini 表示，大型科技股的拋售被視為逢低買進的機會，而不是投降的時刻。

根據萬達研究的數據，亞馬遜是過去一週散戶資金買入最高的公司，其次是 Meta(META-US)、蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 和 Alphabet(GOOGL-US)。輝達 (NVDA-US) 和微軟 (MSFT-US) 也躋身前 10 名。

亞馬遜今年迄今暴跌約 42%，在科技巨頭中表現第二差，僅次於臉書母公司 Meta(META-US) 的 72%。若股價持續低迷，恐將創下 2008 年以來最糟年度表現。亞馬遜當年重挫約 45%。

Evercore ISI 策略師 Julian Emanuel 周二 (1 日) 表示，科技股沒有網際網路泡沫時期那樣的高估值，最終應該會恢復漲勢。他預計，科技股將橫盤整理，直到獲利趕上估值，然後整個類股再度上漲，這也是 FAANG 股票令人熟悉的模式。