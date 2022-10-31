科技股輝煌不再? 至2025年能源股預期佔標普500指數30%

自今年以來，美聯準會 (Fed) 連續大幅升息，促使高估值的科技股損失慘重，但能源股卻因高油價而上漲，成為熊市期間的亮點。有分析師預估，至 2025 年，能源股在標準普爾 500 指數成分股的佔比可能上升至 30%。

投資策略師 Louis Navellier 在一份報告中表示，隨著能源股受惠油價漲而獲得更多投資者的青睞，至 2025 年，能源股的權重預估將佔標準普爾 500 指數總權重的 30%，較 2020 年的 2% 大幅增長。

在 2020 年新冠肺炎疫情爆發期間，油價一度跌至負值，石油股也因此暴跌，能源板塊僅佔標準普爾 500 指數的 2%。如今，俄烏戰爭衝突導致油價飆升的情況下，能源股開始跑贏大盤，權重升至 6%。

Navellier 也預估，至 2025 年初，科技類股佔標普 500 指數總權重將會跌至 32% 左右。今年迄今為止，科技股下跌了 25%，而能源股同期卻大漲了近 70%。

商品投資大師羅傑斯 (Jim Rogers) 先前表示，他預計市場將在一段時間內出現反彈，但可能是最後一次。此外，他現在會買的是白銀或農產品，而他會賣的是 FAANG，即美國科技股。

FAAMG (由 Meta、蘋果、亞馬遜、微軟、Google 組成) 多年來一直引領市場走高，但上週財報陸續公布後，五家公司中有四家慘遭滑鐵盧，僅蘋果一枝獨秀。華爾街認為，聯準會緊縮政策下，就連科技巨頭也無法倖免於難。