市場吸收Fed升息及政策前景展望 美債殖利率大幅走升

美國國債殖利率周四 (3 日) 攀升，因市場消化了 Fed 連續第 4 次升息 75 個基點，並評估了 Fed 主席鮑爾對未來政策的言論。

美東時間清晨 6:40，最政策最敏感的 2 年期國債殖利率上漲 16.1 個基點至 4.731%。稍早一度躍升至 5.1% 以上，然後再回降。目前尚不清楚為什麼會突然間大幅躍升。

指標 10 年期國債殖利率上漲 13.8 個基點至 4.199%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

正如之前的預期，Fed 周三 (2 日) 宣布再次升息 75 個基點，以繼續與持續的高通膨作鬥爭。

市場還預期 Fed 能就未來的利率政策提供指引，因為對 Fed 升息過快過快並將美國經濟拖入衰退的擔憂已經蔓延開來。

鮑爾在講話中表示，最終利率將高於預期，任何關於暫停升息的言論都「為時過早」。

然而，他並不排斥改變政策，聲稱 Fed 將考慮其政策對更廣泛經濟的影響。

周四將發布 ISM 的非製造業 PMI (採購經理人指數) 報告，市場將可藉以進一步了解美國經濟狀況。這些數據會反映服務業的活動是否以及有多少活動一直在成長或收縮。

其他新聞方面，預計英格蘭銀行將升息 75 個基點，為 33 年來最大的單次升息。