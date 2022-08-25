富國銀行：美元強勢抑制金價表現 但年底仍有望超過2,000美元

富國銀行 (Wells Fargo) 實質資產策略主管 John LaForge 表示，雖然金價近期持續受美元升值影響，但該行預計年底金價仍有望超過每盎司 2,000 美元。

儘管本週金價已跌至低於每盎司 1,800 美元。但富國銀行仍維持年底金價每盎司 2,000 美元以上的目標不變。LaForge 表示，如果不是美元指數處於 20 年高峰，金價應該更接近每盎司 1,900 美元。

夏天以來，隨著主要經濟體面臨嚴重通膨和經濟成長放緩擔憂，美元已成為受歡迎的避險資產。根據 LaForge 的說法，美元可能會在未來 6 個月內保持強勢。

不過，LaForge 預期美國經濟將在 10 月或 11 月陷入衰退，並持續到明年年中，美元預期在明年第一季開始走弱。

LaForge 也指出，對於黃金而言，更為重要的是美國經濟衰退的型態。如果美國經濟僅是溫和衰退，將對金價有利。在通膨方面，富國銀行認為通膨很難回落至美聯準會 (Fed) 設定的 2% 的目標。長期通膨有機會回落至接近 3%-4%。

富國銀行預估，Fed 將在 9 月份的會議中升息 2 碼 (50 個基點)。Fed 最優先的事項仍會是抑制通膨。

截稿前，芝加哥商品交易所集團 (CME Group) 分析工具顯示，投資人現在對 Fed 在 9 月升息 2 碼的押注為 43.5%，升息 3 碼的押注為 56.5%。