調查：美元強勢將延續至2023年 短期仍有上漲空間

美元近期走勢強勁，外匯策略師調查報告顯示，美元主導地位可能會延續至 2023 年，且目前離美元轉折點仍有一段距離。

今年迄今，美元指數已上漲 16% 以上，至少是 50 年來最為亮眼的一年，且美元在短期內都未顯示放緩跡象。

路透在 9 月 30 日至 10 月 30 日期間，針對 55 名外匯策略師進行的調查顯示，85%(47 位) 受訪者認為，美元仍未到達轉折點，即美元仍有上漲空間。

當被問及何時會達到拐點時，25 位策略師認為會在 6 個月內，17 位表示在 3 個月內，3 位表示在 1 年內，只有 1 位估超過 1 年。

Monex Europe 外匯分析主管 Simon Harvey 表示，現在就預測美元走勢拐點還為時尚早，短期內美元還有更多上漲空間。至少到明年第二季，美國基本面可能開始轉向，並且聯準會 (Fed) 的政策立場開始轉變前，不太可能見到美元出現更大轉折。

DataTrek Research 共同創辦人 Nicholas Colas 表示，只要美元兌其他貨幣持續飆升，美股就很難停止下跌，並且觸底。各國貨幣需要穩定下來，國際股市才能觸底。回顧過去，自 21 世紀初以來，強勢美元一直是市場動盪的基本跡象。

今年全球股債市連袂走跌，且相繼墜入熊市，這讓投資人別無選擇，只能拉高現金部位。根據美國銀行 (BofA) 本月發布的基金經理人調查，對股市的恐懼已使投資人紛紛撤離風險資產，並將現金部位推至 20 年來最高。