〈台幣〉Fed放鷹股匯臉綠 重貶逾1角下探32.3元關卡

美國聯準會 (Fed) 一如預期升息 3 碼，但主席鮑爾釋出鷹派說法，稱考慮暫停升息還為時過早，再度掀起股匯市動盪，台股今 (3) 日開盤跳空大跌近 200 點，失守月線、五日線，回測 12900 點，新台幣兌美元匯率也貶值超過 1 角，下探 32.3 元關卡。

聯準會發布最新聲明暗示可能會改變貨幣政策，經濟學家期待是政策中備受關注的轉向鴿派，但鮑爾隨即在記者會上駁斥這個想法，他表示，現在考慮或談論暫停升息為時過早，還有很長一段路要走。

受 Fed 放鷹影響，新台幣兌美元匯率今天以 32.24 元開出，在美元買盤湧現下，匯價最低來到 32.295 元，貶值 1.25 角，直逼 32.3 元關卡。

人民幣兌美元中間價持續創近 15 年新低，根據中國外匯交易中心數據顯示，今日報價來到 7.2472，較前一交易日貶值 275 點。

其他亞幣方面，韓元兌美元早盤重貶 0.62%，新台幣、泰銖同步走貶；日元則逆勢升值 0.3%，新加坡幣也升值 0.1%。

美股四大指數全面收黑，台股今天開盤應聲下挫近 200 點，早盤最低來到 12905 點，回測 12900 點關卡，權王台積電跌逾 2%，拖累電子股表現，金融、傳產普遍走弱，不過，國巨、瑞昱等零星權值股仍獲資金點火。