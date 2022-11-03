多數亞幣周四疲軟 人民幣續跌 鷹派聯準會提振美元

大多數新興亞洲貨幣周四 (3 日) 下跌，因為在聯準會表示利率可能進一步提高，目前討論暫停升息為時過早後，美元恢復升勢。

菲律賓披索領跌，下挫 0.6%，印尼盾和韓元分別下跌 0.2%，印度盧比下跌 0.1%。

菲律賓周四預告，計畫在 11 月 17 日的例行決策會議中升息 3 碼，而且這不會是一次性的升息，但這一宣示並未阻擋本日跌勢。

中國疲弱的經濟數據也削弱了市場信心，人民幣下跌 0.2%，接近 15 年低點。

周四公布的中國財新服務業 PMI 降至 48.4，寫下 6 月以來最低水準，數據差於預期，顯示疫情多地散發與防控措施，仍然衝擊信心。近期，社群媒體流傳中國有望降低防疫封鎖的謠言，一度支持了亞洲貨幣，但這一熱情已遭冷卻。

周四為日本「文化之日」假期，市場交投清淡，日元小漲 0.4%，暫報 147.30 兌 1 美元。

在聯準會周三一如預期升息 75 個基點後，美元指數和美元指數期貨各上漲 0.5%。儘管聯準會保留了未來可能以較小幅度升息的可能性，但更強調打擊通膨的必要性。

聯準會主席鮑爾表示：「在我看來，現在考慮或談論暫停升息還為時過早，我們還有很長的一段路要走。依據我們的政策，需要繼續升息，直到利率達到足夠限制性的水準。」

主要央行已經開始了數十年來最激進的一輪升息，以遏制火燙的通膨，並且願意冒著全球經濟下滑的風險。