經濟衰退日益逼近 航運巨擘馬士基看淡貨櫃需求

航運巨擘馬士基（Maersk）周三（2 日）警告，由於全球經濟衰退逼近，運輸和物流需求放緩，同時下調今年貨櫃需求，儘管其第三季財報表現亮眼。該公司股價也受消息影響應聲下跌逾 7%。

馬士基執行長 Soeren Skou 在一份聲明中表示：「很明顯，運費在第一季已經觸頂並開始恢復正常，主要是受到需求下降和供應鏈壅塞緩解推動。」Skou 也說，烏俄戰爭、歐洲能源危機、高通膨與全球衰退的逼近，在這種情況下前景並不樂觀。

馬士基目前預估，隨經濟放緩可能持續至 2023 年，今年全球貨櫃需求將下降 2% 至 4%，高於先前預估的接近下降 1% 至成長 1% 區間的低端。該公司是全球大型貨櫃航運公司之一，市場占比約為 17%，經常被視為全球貿易的風向球。

在新冠疫情流行期間，隨消費者需求大幅上升，導致港口壅塞與延誤，儘管這些費率後來有所下降，但貨櫃運輸成本仍高於疫情之前。

馬士基援引數據指出，儘管現貨費率在下降，但預估今年的平均合約費率仍將高於 2021 年，雖然每個貨櫃價格比 8 月預估的低 200 美元。

摩根大通分析師在給客戶的報告中表示，馬士基的預期意味著第四季核心營收將比第三季下降約 40%，同時指出中期獲利能力高度不確定性仍是主要問題。

然而，馬士基第三季的財報仍相當亮眼，息前稅前折舊攤銷前盈餘（EBITDA）增至 108.6 億美元，遠高於去年同期的 69.4 億美元，也優於市場預期的 97.8 億美元；上季營收也勁增 37% 至 227.7 億美元。該公司重申今年的基本 EBITDA 約為 370 億美元。

截稿前，馬士基在丹麥的股價下跌 7.49%，每股暫報 14,940 丹麥克朗。該公司股價今年迄今已大跌 35%。