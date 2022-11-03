蘋果最抗跌 市值比亞馬遜、Alphabet、Meta加總還多

蘋果是過去一個月來相對抗跌的科技巨頭之一，目前市值比亞馬遜、Alphabet、Meta Platforms 加總起來還多。

道瓊市場數據顯示，蘋果公司 (AAPL-US) 周三 (2 日) 收盤市值為 2.307 兆美元，Alphabet(GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(META-US) 三家公司合計則為 2.306 兆美元。

市值消長凸顯科技股今年來受到的打擊有多深。蘋果在 2021 年結束時的市值為 2.913 兆美元，當時 Alphabet、亞馬遜、Meta 三者加總的市值曾達到 4.410 兆美元。

蘋果過去一個月以來上漲 4.9%，Alphabet 跌 9.1%、亞馬遜重挫 18.5%、Meta 暴跌 33.3%。

把時間拉長一點來看，即使是今年年初迄今，蘋果跌勢也比其他科技業輕微，今年來共下跌 18.3%，Alphabet 跌 40.5%、亞馬遜挫跌 44.7%、Meta 暴跌 73.1%。

這四家公司都在上周公布財報，只有蘋果在公布財報後獲得股市正面的回應。從財報揭曉之後，Meta 市值便跌破 3000 億美元，為 2016 年 2 月以來首見，截至周三收盤只剩 24.. 億美元。

亞馬遜過去六個交易日來無一倖免，並在周二摔破 1 兆美元市值關卡，為 2020 年 4 月以來首見。

Bernstein 分析師 Mark Shmulik 最近表示，大型網路公司都無法逃過市場的體檢，Alphabet、亞馬遜和 Meta 現在必須讓自己看起來更完美，因為他們都擁有多元化的事業觸角，在嚴峻的投資環境下，任一個領域的疲軟跡象，將有可能遭到投資人挑剔、嫌棄。