跟上散戶大隊？Robinhood推新指數 追蹤用戶百大愛股

網路證券交易平台 Robinhood (HOOD-US) 周五 (9 日) 宣布將推出「Robinhood 投資者指數」，追蹤旗下 app 用戶持有的 100 大頂級表現股票，前 10 大愛股包括電動車公司、科技巨擘和迷因股。

該公司表示，「Robinhood 投資者指數」彙整平台用戶的觀點，追蹤用戶最愛買的前 100 大股票。

該公司表示，「Robinhood 投資者指數」彙整平台用戶的觀點，追蹤用戶最愛買的前 100 大股票。該指數衡量的是大眾信念，而不是美元總額，因為 Robinhood 將任一股票在用戶投資組合中的占比也考量進去，意味著只投資 20 美元買股票的用戶，其影響力可能等同砸 2000 萬美元在股海沉浮的用戶。

在這份散戶愛股名單可見一些社交媒體和科技巨擘，榜首為特斯拉 (TSLA-US)，科技巨頭蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 分別排名第二、第三和第六，迷因股 GameStop (GME-US) 也在名單內。

不只獨厚特斯拉，Robinhood 用戶顯然看好電動車未來，同業福特 (F-US) 和蔚來汽車 (NIO-US) 分別排名第四和第七，而擁有串流媒體業務的迪士尼 (DIS-US) 拿下第八。

該公司強調，有別於新聞媒體給人的印象，「我們的顧客類似投資的大佬，他們長期投資於他們所知道、理解和相信的東西。」

這不代表 Robinhood 用戶已經揚棄迷因股，AMC (AMC-US) 在該指數中排名第五，而發動 2021 年 1 月迷因股狂潮的 GameStop (GME-US) 則列位第十，AMC 上個月以 APE 代碼派發股息的優先股則排名第九。

Robinhood 周五上漲 4.95%，收每股 10.60 美元，但因遭加密貨幣成交量下滑拖累，今年迄今股價仍跌逾 40%。該公司 8 月宣布，計劃裁撤 23% 人力。