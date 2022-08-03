幣圈寒冬 Robinhood將裁員23% Q2營收幾乎砍半

網路券商羅賓漢 (Robinhood) 周二 (2 日) 盤後公布令人失望的財報，第 2 季活躍用戶下滑、營收暴減 44%，並以加密市場崩盤及大環境不佳為由，宣布裁員 23%。

Robinhood 執行長 Vlad Tevnev 表示，裁員對象包括營運、行銷和城市管理，聲明中把問題歸咎於「大環境惡化，包括通膨到 40 年高點，以及廣泛的加密貨幣市場崩盤。」

Robinhood 4 月就已裁撤 9% 全職員工，周二再度宣布裁汰人力，Tenev 坦承，情勢的變化令人不安，作為執行長的他責任重大。

Robinhood 表示，將讓公司組織架構更扁平化，新的經理人將承擔更多業務責任。員工將在周四的全體會議後收到電子郵件或 Slack 訊息，得知自己留任還是被解聘。

Robinhood 同日公布第 2 季 (6/30 止) 財報，比預定時間提早一天。該季營收年減 44% 至 3.18 億美元，不如市場預估的 3.21 億美元，每月活躍用戶和託管資產金額都下滑，不過每股虧損 34 美分，優於市場所估的每股虧 37 美分。

該公司對本季展望黯淡，Robinhood 表示，由於疫情期間散戶交易的榮景正在消退，第 3 季營收預料將無法保持成長。

此外，華爾街日報 (WSJ) 周二盤前報導，Robinhood 加密部門因違反反洗錢法和網路安全法規，遭紐約州金融服務管理局 (NYDFS) 罰款 3000 萬美元。

Robinhood 在去年 7 月以每股 38 美元首次公開發行 (IPO)，上市第一個月曾漲至每股 85 美元高點，但股價很快就失去動能，今年來累計下跌 48%。該股周二收在每股 9.23 美元。