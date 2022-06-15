靠散戶難賺大錢 小摩喊賣Robinhood並下砍目標價

摩根大通周二 (14 日) 表示，網路券商 Robinhood 主攻小散戶的作法恐難長時間獲利並產生有競爭力的利潤率。

分析師 Kenneth Worthington 維持對 Robinhood (HOOD-US) 股票的「賣出」評級，且將該股未來 12 個月的目標價自 11 美元下調至 7 美元。該股周二收在每股 7.23 美元。

在 Worthington 調降目標價前，Robinhood 發布 5 月為止的季度財報，顯示保證金餘額月減近 20% 至 42 億美元，每月活躍用戶月減 7% 至 1460 萬人，較去年同期下降約 40%。

Worthington 說：「Robinhood 本月淨銷售 15 億美元，內部成長率 22%，但在美股 5 月大致持平 (S&P 500 上升 18 個基點) 的市場下，Robinhood 客戶卻下降 900 個基點。」

但 Worthington 仍肯定 Robinhood 處理其過剩流動性的努力，其超額現金自先前的 25 億美元下降至 10 億美元。但他仍看空該股，尤其是在監管風險上升的情況下。

本月稍早，美國證券交易委員會 (SEC) 主席 Gary Gensler 提議全面改革美國股票市場的交易規則，希望增加券商在處理訂單方面的競爭，以確保散戶獲得最好的交易價格。這可能截斷零手續費券商的財路。

Robinhood 法務長 Dan Gallagher 回應 Gensler 的評論說道：「現在這對散戶來說是非常好的環境，所以現在非要攪進去弄混這池水，讓我有點擔心。」

Worthington 說：「雖然創始人利用創新、勇氣和理想的市場條件建立了業界領先的美國零售券商，但我們認為其成長無法持續。」

該分析師將 Robinhood 每個帳戶現值估計 215 美元，來評價 Robinhood。Robinhood 拒絕評論摩根大通的看法。