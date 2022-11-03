波音預期2023年交機量大增 自由現金流高達50億美元

波音 (BA-US) 公司高層周三 (2 日) 預測，明年飛機交付量和自由現金流將增加，以期安撫懷疑、不安的投資者，使其相信波音正從疫情大流行的委靡以及墜機事件後停飛的打擊中恢復過來。

波音自 2016 年來首次舉行公開投資者會議，波音在會議上預計明年將交付 400 至 450 架 MAX 飛機，超過今年預計交付的 375 架單走道飛機。另外，2023 年預估交付 70 至 80 架 787 飛機。

波音估計到 2025 年至少交付 800 架商用飛機，因屆時每月預計生產 50 架 MAX 飛機和 10 架 787 噴氣式飛機。目前 MAX 飛機的生產速度為每月 31 架，787 飛機則正欲拉高至每月 5 架。

波音周三收漲 2.81% 至每股 147.41 美元，盤中漲近 7%。然而，今年迄今波音股價下跌 26% 以上，較 S&P 500 指數同期 19% 跌幅還要大，係因波音連續 5 季財報遜於華爾街預期。

然而，由於生產延遲、噴氣式飛機交付前景的削減以及其國防業務的虧損不斷增加，投資者一直對波音的目標持懷疑態度。波音上個月預估，今年將交付 375 架 MAX 飛機，低於 7 月時喊出的「偏低的 400 多架」目標。今年初波音甚至計劃交付約 500 架單走道飛機。

在投資者大會上，一些分析師以供應鏈瓶頸為由，對波音的生產和交付目標提出質疑，然而波音執行長 David Calhoun 信誓旦旦表示，公司已經將所有潛在挑戰都納入考慮才制定出計畫與提供導引。

CFRA 分析師 Colin Scarola 表示，雖然波音公司素有未能實現目標的惡名，但周三表述的前景「相當保守且可以實現」。「比起上周，我現在認為波音營運好很多了。」

波音預計明年將產生 30 億至 50 億美元的自由現金流，高於今年預期的 15 億至 20 億美元。隨著噴氣式飛機交付量的增加，到 2025 年或 2026 年，其年度現金流預計將躍升至約 100 億美元。

737 MAX 和 787 噴氣式飛機都是波音自由現金流和利潤的關鍵。由於先前危機接踵而來，波音需要撐高自由現金流，以利償還因此欠下的債務。

波音財務長 Brian West 表示：「我們的腳本很簡單，交付飛機、產生現金、償還債務。」