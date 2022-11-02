慧榮：PC與手機市場仍充滿挑戰 年底前營收將持平

慧榮科技 (SIMO-US) 總經理苟嘉章表示，目前看 PC 和智慧型手機終端市場仍充滿挑戰，通路 SSD 需求也減緩，預計接近年底時，整體營收將持平。

慧榮第三季營收 2.5 億美元，較上季與去年同期減少 1%，毛利率 47.6%，季減 5.4 個百分點，年減 2.6 個百分點；稅後純益 5116 萬美元，季減 22.65%，年減 15.3%，每股純益 1.53 美元 (約新台幣 49 元)。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，第三季受產品組合改變和價格調整影響，整體毛利降低，預計接近年底時，整體營收將呈現持平。

苟嘉章指出，通路 SSD 需求減緩影響 SSD 控制晶片營收，儘管包括實體零售、電子商務或系統整合等通路 SSD 終端市場疲弱，尤其是中國市場，但隨著 NAND 大廠已開始釋出多餘庫存給 NAND 模組廠，相信未來市況將有所改善。

苟嘉章表示，MonTitan 企業級 PCIe Gen5 SM8366 SSD 控制晶片，搭載已通過 NAND 夥伴 Flash 驗證的 SSD 參考設計套件，預計 2023 年初將可進行送樣，並在年底進入量產。

至於被 MaxLinear 併購進度方面，慧榮 8 月 31 日在特別股東大會批准 MaxLinear 收購，交易完成取決於某些慣常交割條件，包括中國國家市場監督管理總局批准。