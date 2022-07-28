慧榮Q2毛利率衝上53% 每股賺1.88美元

慧榮科技 (SIMO-US) 公布第二季財報，受惠 eMMC/UFS 控制晶片與 SSD 解決方案動能持續強勁，毛利率衝上 53%，單季稅後純益 6275 萬美元，季增 6.46%，年增 19%，每股純益 1.88 美元。

慧榮第二季營收 2.52 億美元，季增 4%，年增 14%，毛利率 53%，季增 0.8 個百分點，年增 2 個百分點，營益率 30.5%，季增 0.7 個百分點，年增 1.3 個百分點；稅後純益 6275 萬美元，季增 6.46%，年增 19%，每股純益 1.88 美元 (約新台幣 56 元)。

慧榮第二季 SSD 控制晶片營收持平至減少 5%，eMMC/UFS 控制晶片營收成長 5-10%， SSD 解決方案成長 25-30%。

總經理苟嘉章表示，第二季儘管市場受中國封城、俄羅斯入侵烏克蘭及全球經濟趨緩影響，慧榮營收仍持續成長。SSD 控制晶片主要受惠客戶 PCIe Gen 4 SSD 在 PC OEM 市場持續維持強勁出貨，但通路市場略顯疲弱；eMMC/UFS 控制晶片營收無論在智慧型手機或其它終端應用，仍持續成長。

此外，慧榮 2021 年 12 月宣布股票回購計劃，預計 6 個月內買回 2 億美元股票，慧榮指出，第一季結束前累計回購金額為 1.5 億美元，平均股價為 83.18 美元，第二季在宣佈與 MaxLinear 的未決交易，而停止股票回購前，回購 2870 萬美元，平均股價為 75.58 美元。