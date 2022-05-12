〈慧榮展望〉總座首談嫁美商 一加一大於二邁凌躍升全球第八大

對於美商邁凌科技 (MXL-US) 將收購公司，快閃記憶體控制晶片大廠慧榮 (SIMO-US) 總經理苟嘉章今 (11) 日首度對外說明，他表示，希望一加一能大於二，成為全球第八大 IC 設計公司，在企業級產品上更上層樓。

苟嘉章也說，未來慧榮將成為邁凌子公司，收購案對兩家公司營運策略都沒有改變，兩家公司獨立運作，產品線方向也不變，團隊沒有人會離開，自己也有計畫加入董事會。

邁凌科技以每股美國存託憑證 (ADS)114.34 美元收購慧榮，相當於溢價 48%，合併後企業價值將達 80 億美元，邁凌也將躍升全球前十大 IC 設計廠。

對此，苟嘉章表示，過去 20 年來，董事會不曾想過要賣掉公司，曾經有許多企業想收購慧榮，包括來自美國、韓國、中國及台灣的企業，也有 NAND Flash 大廠有興趣，但因先前規模較小，還有發展空間，因此委婉拒絕。

對於此次邁凌有意收購，苟嘉章透露，農曆年後，董事會正式收到來自邁凌的收購邀約，當時提出的收購溢價超過 60%，在對股東負責的前提下，審慎思考才決定被收購。

苟嘉章指出，兩家公司規模大小相近，且產品線也沒有重疊，邁凌專精射頻、WiFi 6、乙太網路等高階領域，而非在消費性領域競爭。