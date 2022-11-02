〈財報〉第3季業績普遍超過預期 法拉利再度調升全年財測

在第 3 季交車數、營收和每股獲利均呈兩位數增加後，法拉利 (RACE-US) 周三 (2 日) 再次調高全年業績預期。

即使如此，法拉利的獲利率還是下降了，因為它在此期間的交車多為利潤較低的車款。

這家義大利超級跑車製造商現在預計全年營收約為 50 億歐元，調整後每股獲利約為 5 歐元。該公司上次調升 2022 年財測是在 8 月，告訴投資人預計全年營收約為 49 億歐元，調整後每股獲利在 4.80 歐元至 4.90 歐元之間。

法拉利股價在周三盤前交易下跌約 1%。第 3 季財報關鍵數據如下：

●每股獲利 1.23 歐元，高於華爾街分析師預期 1.18 歐元。

●營收 12.5 億歐元，高於華爾街估計的 11.6 億歐元。

CEO 維格納 (Benedetto Vigna) 在財報聲明中說：「今天我們繼續擁有出色的訂單：除了少數車型外，我們的整個產品系列都售罄。」

法拉利第 3 季交車數為 3188 輛，同比增加 16%。法拉利表示，交車數增加主要是由六缸混合動力 296 GTB 跑車的產量增加所推動的。但這些增幅被價格較高的八缸混合動力 SF90 的低交車量部分抵消。

交車車型的變化導致法拉利的息稅前獲利 (EBIT) 獲利率從 2021 年第 3 季的 25.7% 下降至 23.9%。