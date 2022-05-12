〈慧榮展望〉下半年產業景氣可望反彈 看NAND市況趨平穩

慧榮科技 (SIMO-US) 總經理苟嘉章今 (11) 日表示，第二季產業景氣稍微保守，但預期下半年可望快速反彈；他並認為，下半年 NAND Flash 市況會較平穩，不太容易出現明顯跌價情況。

苟嘉章表示，去年第四季起，手機市場就開始有些囤貨情況，Chromebook 需求也下滑，但商用筆電需求還是非常強勁，伺服器及車用市場持續缺貨，美國大廠多數也認為，下半年產業可望出現較大反彈。

對於台積電 (2330-TW)(TSM-US) 明年將再漲價，苟嘉章指出，台積電產能持續吃緊，尤其 28 奈米是許多應用甜蜜點，需求強勁、吃緊情況最嚴重，晶片廠是否能夠跟進漲價，要視市場情況，但體質不佳的廠商可能因此遭淘汰，預期明年成熟製程缺貨情況還是非常嚴重。

至於 NAND Flash 市況，苟嘉章認為，受到資料中心需求強勁帶動，加上先前鎧俠與威騰日本廠發生污染意外等事件影響供給，且近來原廠都相當節制產出，NAND Flash 不太容易看到明顯跌價，預期下半年市況會較平穩。

慧榮科技為陽明交通大學電機學院打造「創新設計未來實驗室」，今日正式啟用，以最先進的電子實驗設備提供學生更佳的教學實驗環境，希望為 IC 設計產業培育更多優秀的研發人才。

此外，慧榮深感台灣 IC 設計人才需要企業投資培養，長期與陽明交通大學進行多項產學合作，讓台灣人才能提早與全球產業接軌。