〈財委會質詢〉央行阻貶新台幣 我恐遭列匯率操縱國 楊金龍有信心：不會

為緩和新台幣貶勢，央行今年上半年已拋匯 82.5 億美元，立委關切，央行頻繁調節，恐讓台灣被美國列為匯率操縱國，央行總裁楊金龍對此回應「我敢說不會」。

楊金龍今 (29) 日赴立法院財委會進行業務報告並列席備詢，根據央行書面報告，受美國升息、外資賣股並大量匯出影響，使得新台幣對美元今年以來重貶 13%，為維持匯率穩定，央行更在上半年淨賣匯 82.5 億美元，阻貶新台幣。

國民黨立委林德福質詢時問，央行屢次進場調節穩定匯率，如果頻繁操作，或是操作力道過大，是否會讓台灣再被美國列入匯率操縱國名單。

根據央行發布的書面報告，受美國升息、外資大舉調節台股並匯出資金，導致新台幣對美元今年以來已重貶 13%，儘管新台幣對美元貶值，但相對主要貨幣，其匯率仍相對穩定。

央行表示，今年以來，國內匯市呈現美元超額需求，為維持新台幣匯率動態穩定，央行今年上半年進場阻貶。

央行指出，台灣是小型開放經濟體且貿易依存度高，加上我外匯市場屬淺碟型，因此維持新台幣匯率相對穩定有其必要性。

央行表示，新台幣對美元匯率波動度長期以來都小於新加坡幣、歐元、日圓及韓元等主要貨幣，顯示央行管理浮動匯率的制度成效良好，有利廠商之報價與營運，亦有助國內金融穩定與經濟成長。