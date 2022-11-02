美股大多頭：市場被嚴重低估 美股將在2年後飆升30%

美股長期多頭、華頓商學院金融學教授 Jeremy Siegel 表示，預計未來 2 年美股將飆升高達 30%。不過，若是美聯準會 (Fed) 不盡快降息，美國房地產市場將面臨歷史性低迷。

Siegel 認為，2 年後，股市將比現在高 20% 到 30%，如今股市被嚴重低估。「如果你現在買入股票，幾年後你會很開心。」Siegel 說道。

標準普爾 500 指數今年已下跌約 19% 至 4,000 點以下，而那斯達克綜合指數已下跌 31% 至 11,000 點以下。

Siegel 的預測表明，標準普爾 500 指數可能在 2024 年首次突破 5,000 點，而那指可能重返 14,000 點。

Siegel 對房地產的看法則悲觀得多，他預估更高的利率會打壓需求，並拉高房貸成本。「光是在 2023 年維持利率不變，就可能導致戰後時期第二嚴重的房市崩盤。實際上，我認為房價將從最高點下跌 10% 至 15%。」

Siegel 也說，一再批評 Fed 在解決通膨問題上等待的時間過長，通膨在 6 月達到 9.1% 的 40 年高位，並在 9 月保持在 8% 以上。然而，他現在擔心美國中央銀行在應對威脅方面做得太過火了，因為它已經將利率從 3 月份的接近零提高到今天的 3% 以上。

Siegel 先前就曾表示，他如今最大的擔憂是 Fed 繼續關注官方數據中的房價通膨，但是實際上房地產價格早就下跌。

Siegel 表示，衡量美國經濟就業市況的最新 JOLTS 數據低於預期，期望能夠動搖 Fed 的想法，讓他們自意識到經濟放緩可能比他們想像的要快。所有跡像都表明經濟正在放緩。Fed 必須意識到這一點，並緩和他們的鷹派立場。