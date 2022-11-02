〈欣陸投控展望〉首跨公辦都更案今簽約 預計2028年完工

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸建設今 (2) 日與國家住都中心就「信義兒福 B1-2、B3-2 基地公辦都更案」完成簽約，預計 2025 年動工，期望 2028 年完工，欣陸投控執行長張方欣指出，這是欣陸首度參與公辦都更案件，期待未來將有更多參與。

「信義兒福 B1-2、B3-2 基地公辦都更案」爲台北兒童福利中心原址，緊鄰信義計劃區豪宅聚落，在各大品牌建商激烈競圖之後，最終由欣陸旗下大陸建設勝出。未來本案將興建 2 棟 14 層大樓，一棟為商業空間及出租公寓，另一棟建物則將打造優質住宅。

大陸建設執行長廖淳森表示，本案是大陸建設首度跨足公共住宅領域，除了希望將大陸建設過往規劃高級住宅的經驗及住戶體驗移植到本案上之外，也希望能夠透過此案將環境、建築、住宅、公共空間的永續思維完整體現。

「信義兒福 B1-2、B3-2 基地公辦都更案」，將由大陸建設攜手全球公共住宅設計權威，西班牙建築團隊 EMBT 打造成信義區的綠色廊道。

信義兒福推動連鎖式都更共有六塊基地，從 B1-1 基地集中私地主、A1 基地以千坪樓地板公益回饋台北市政府規劃住宿型長照與規劃全齡友善出租住宅，到今天簽約的 B1-2 及 B3-2 兩塊跨區基地都更案，國家住都中心將在此打造優質青創基地，為過去老舊社區開創新的環境。

EMBT 團隊主持人 Ms. Benedetta Tagliabue 也透過視訊說，信義兒福 B1-2 及 B3-2 基地的兩棟建物，設計上的蝴蝶是象徵大自然的美麗、生命、色彩及形狀，希望在信義區可以帶來新生命及永續建築體，把大自然融合在此，成為台北市具指標性的都市更新案。

「信義兒福 B1-2 及 B3-2 公辦都更案」分為兩塊基地，兩處皆規劃地上 14 層及地下 3 層建築，B3-2 基地由私地主及出資人分回作為住宅大樓；B1-2 基地由國家住都中心分回，中高樓層規劃為出租住宅，低樓層則為商業及辦公使用。期望透過不同族群進駐，創造互動交流的共享空間，提供一個創意、創新及永續發展的就業及生活環境。