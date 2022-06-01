欣陸投控旗下大陸建設今年推案估210億元 竹、桃尋找適合開發標的

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸建設今年推案量估達 210 億元，且在既有的雙北、台中及高雄市場開發之外，執行長廖淳森指出，包括新竹、桃園都在尋找合適的開發標的，另外，看好商辦市場需求強勁，也將列為將來重要開發標的。

大陸建設去年經營成績亮眼，稅後純益自 8.86 億元攀升至 11.81 億元，成長 33.2%，2021 年營收主要來源為「琢豐」以及「尚芮公寓 Serif」完工交屋，還有「琢白」交屋。

至 2021 年底，大陸建設的土地及成屋存量已達 186 億元，相當於 2021 年營收的 2.3 倍，2022 年推案銷售主力則為「鐫萃」、「豐蒔」、「耑序」等案，合計推案總金額超過 138 億元，加計成屋將達 210 億元，將為大陸建設未來獲利動能。

另外，目前大陸建設旗下飯店產品共有出租給寒舍餐旅的台北寒居酒店、委由知名飯店集團經營的美國舊金山 The LINE 飯店及馬來西亞吉隆坡 Capri by Fraser，以及投資的高雄市日航酒店，透過收取租金及經營獲利等方式貢獻獲利，未來將伺機出售。

近期大陸建設會持續開發台北市、新北市與台中市的核心區域，並進一步拓展南台灣高雄市場。就產品層面而言，大陸建設則會主攻中小型自用住宅，同時持續發展複合式與智慧住宅。此外，廖淳森指出，在考量市場需求與公司資源的前提下，大陸建設會評估開發辦公大樓物業的可行性。

大陸建設目前仍在規劃中的專案包括位於台中大坑地區的社區開發案、高雄國賓飯店危老重建案、台中北屯區 14 期重劃區住宅案以及台北市大安區通化段住宅案等。另外大陸建設新取得的板橋四維公園鄰近土地開發案 (板橋區新埔小段) 也將納入規劃。