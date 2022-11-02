台股重返13100點 金管會三招穩定措施成果發表

金管會主委黃天牧明 (3) 日將赴立法院就「因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益」進行專題報告，金管會指出，提高最低融券保證金成數、調降借券賣出數量、有條件禁空令等三招以來，台股不但重新站回萬三，且借券賣出占比降低、擔保維持率也已見提升。

報告指出，台股面臨全球變局挑戰，今年受烏俄戰爭、能源與糧食短缺、通貨膨脹、主要國家加速升息、美元強勢、地緣政治、美中競爭態勢及極端氣候等因素影響，全球經濟成長趨緩，且政經情勢不確定性升高，致國際主要證券市場波動明顯，我國股市也面臨挑戰。

為提振投資人信心，金管會陸續採取股市穩定措施，據金管會報告內容指出，調降每日盤中借券賣出委託限額部分，實施前借券賣出占比為 3.56%，實施後迄 10 月 31 日借券賣出占比 2.74%，金管會表示，「借券賣出情形已有明顯降低。」

提高最低融券保證金成數部分，實施前整戶擔保維持率為 159.55%，實施後 10 月 31 日 整 戶 擔 保 維 持 率 為 162.99%，金管會說「擔保維持率已見提升。」

至於採行有條件平盤下禁空措施後，金管會表示，10 月 24 日起一週台股雖有小幅震盪，但在大盤下跌次一交易日，不得平盤下放空股票檔數，介於 93 檔至 152 檔股票，「對抑制作空穩定股市具一定成效」。

金管會指出，今年截至 11 月 1 日止，台股累積跌幅 28.44%，相較香港跌幅 33.95%、美國那斯達克跌幅 29.77%、深圳跌幅 27.75%、韓國跌幅 21.58%、上海跌幅 18.42%、日本跌幅 3.86%，顯示台股表現仍介於國際主要股市之間。

金管會也統計，同期間台股集中市場日均成交量約新臺幣 2479 億元，較去年同期減少 39%。截至 9 月底，台股本益比約 9.74 倍，現金殖利率達 5.13%、加計股票股利為 5.34%。

金管會重申，台股基本面良好，國內上市櫃公司截至 9 月底累計營收約 31.49 兆元，較去年同期增加 9.89%，代表國內上市櫃公司仍具有高度韌性。

金管會表示，股市長期仍將回歸基本面，金管會原則上尊重證券市場的運作機制，並以發展經濟及維護投資人權益為目標，將密切關注國內外金融情勢變化及證券交易市場動向，持續觀察現行已採措施之執行情形，並適時審慎評估及採行相關措施，以保障投資人權益及維護整體市場正常運作。