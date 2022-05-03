欣陸投控首季獲利創新高 EPS1.5元

欣陸投控 (3703-TW) 2022 年首季營收突破 100 億元，創新高，今 (3) 日公告首季稅後純益 12.39 億元，也改寫歷史新高，每股純益 1.5 元，欣陸主管表示，至 2022 年第一季底，營建工程事業的工程存量為 695 億元，相當於該事業體 2021 年合併營收的 4.1 倍。

欣陸投控 2022 年第一季營收 100.23 億元年增 57.8%，毛利率為 18.64%，季增 2.56 個百分點，年增 3 個百分點，稅後純益為 12.39 億元，創新高，季增 48.38%，年增 1.58 倍，每股純益 1.5 元。

欣陸指出，今年第一季三大事業體合併營收及獲利都比去年同期成長。不動產開發事業 (大陸建設) 受惠「琢豐」交屋，成長最突出；營建工程事業 (大陸工程) 成長主要來自民間建築工程專案和 GC01 標桃園捷運綠線等公共工程專案貢獻；環境工程及水資源處理事業 (欣達環工) 則因安平再生水廠以及銅鑼科學園區污水處理廠之相關水務工程貢獻而成長。

欣陸指出，欣陸投控維持健康的業務存量，至 2022 年第一季底，營建工程事業工程存量 695 億元，相當於該事業體 2021 年合併營收的 4.1 倍；不動產開發事業的營收存量為 162 億元，相當於該事業體 2021 年合併營收的 2 倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為 385 億元，相當於該事業體 2021 年合併營收的 10.9 倍。

欣陸投控 2021 年稅後純益為 18.26 億元，年增 18.7%，每股純益 2.22 元。 擬配發每股現金股利 1.68 元。