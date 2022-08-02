欣陸投控上半年每股純益2.65元 創同期新高

欣陸投控 (3703-TW) 今 (2) 日公告財報，第二季稅後純益 9.41 億元，單季每股純益 1.14 元，累計上半年稅後純益 21.8 億元，年增 1.71 倍，改寫歷史同期新高，每股純益 2.65 元。

欣陸投控第二季營收為 82.41 億元，毛利率 17.63%，季減 1.01 個百分點，年增 2.1 個百分點，稅後純益 9.41 億元，季減 24.05%，年增 1.92 倍，單季稅後純益為 1.14 元。

欣陸投控上半年營收為 182.64 億元，毛利率 18.18%，年增 3.53 個百分點，稅後純益 21.8 億元，年增 1.71 倍，改寫歷史同期新高，每股純益達 2.65 元。

欣陸投控上半年營收較去年同期成長 52.9%，三大事業體合併營收均較去年同期成長。其中，不動產開發事業 (大陸建設) 受惠於「琢豐」交屋，成長最為突出；環境工程及水資源處理事業 (欣達環工) 因安平再生水廠以及銅鑼科學園區污水處理廠之相關水務工程而顯著成長；營建工程事業 (大陸工程) 成長則主要來自民間建築工程專案和台北捷運萬大線 CQ850A 標、桃園捷運綠線 GC01 標等公共工程專案貢獻。

欣陸投控維持健康業務存量，至第二季底止，營建工程事業的工程存量為 738 億元，相當於該事業體 2021 年合併營收 4.3 倍；不動產開發事業的營收存量為 146 億元，相當於該事業體 2021 年合併營收的 1.8 倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為 374 億元，相當於該事業體 2021 年合併營收的 10.6 倍。