基金巨頭：只要Fed堅持通膨目標 美國經濟衰退將「不可避免」

對沖基金巨頭英仕曼集團 (Man Group) 執行長 Luke Ellis 週三 (2 日) 表示，只要美聯準會 (Fed) 仍試圖將通膨率拉回到 2% 的目標，美國經濟衰退就是「不可避免」的。

Ellis 在接受採訪時表示，預計明年美國通膨率將降至 3.5% 至 4%，給 Fed 帶來一個暫停升息理由。儘管如此，他認為 Fed 堅持升息的時間將會比人們預期的更長。

「隨著通膨率下降，你可能會看到他們放慢升息腳步，但在某個時候，美國經濟將會陷入衰退，這是不可避免的。」Ellis 說道。

Ellis 的說法呼應了摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 的看法，戴蒙上個月表示，「非常、非常嚴重的」不利因素可能會在明年年中把美國與全球經濟拖入衰退，而且經濟衰退持續時間難與預估，要有心理準備。

此外，Ellis 也表示，有鑑於投資者缺乏應對膨脹和衰退的經驗，有許多資產組合都是建立在錯誤的假設之上的，像是持有債券將對沖股市、私人投資將跑贏公共證券。

花旗集團 (Citigroup) 策略師近日表示，由於聯準會 (Fed) 貨幣政策可能讓美國經濟陷入衰退，現金仍將是經理人最偏愛的資產。

該團隊警告，雖然市場已經開始討論 Fed 12 月放緩升息的可能性，但風險資產捲土重來的日子尚遠。他們表示，在景氣衰退末段表現最好的資產，大宗商品才會是最佳投資，但目前為時尚早。