〈台股盤後〉站回月線收13100點 量縮反彈架構不變

台股今 (2) 日在台積電 (2330-TW) 尾盤助攻下，終場站上 13100 點，上漲 62.96 點或 0.48%，成交值 1542.78 億元，市場專家指出，台股量縮震盪向上格局沒有改變，指數將進一步挑戰 13394 點的跳空缺口。

證券分析師黃漢成指出，今天台股盤面以反映財報表現及跌深的 PCB 相關個股爲主，包括載板及 CCL 類股的台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW) 及台燿 (6274-TW) 走高。就技術指標來看 ，KD 及 RSI 的表現上，顯示台股仍有震盪向上的空間，但須留意美國 Fed 利率決策牽引美股的動向。

台股今天早盤開在 13033.15 點，終場收最高，尾盤由台積電急拉向上助攻，推升指數走高；台積電今天收盤股價報 395 元，較昨日上漲 3.5 元或 0.89%。

今天台股權值股除台積電外，鴻海 (2317-TW) 收漲 0.5 元，以 102 元作收，大立光 (3008-TW) 收漲 35 元或 1.9%，收盤股價報 1880 元，聯發科 (2454-TW) 以平盤價 599 元作收。

PCB 族群以 CCL 類股表現最強勢，聯茂及台燿股價都以漲停作收，台光電收漲 9.5 元或 6.42%，收盤報 157.5 元。ABF 載板廠欣興 (3037-TW) 上漲 2.5 元以 127.5 元作收，南電 (8046-TW) 收漲 9 元或 4.32%，以 217.5 元作收，景碩 (3189-TW) 收漲 2.5 元以 107.5 元作收。

貨櫃航運股方面，長榮 (2603-TW) 收漲 2 元，收盤報 137 元，陽明 (2609-TW) 收漲 0.7 元，收盤價報 59.8 元，萬海 (2615-TW) 收盤報 66.5 元，較昨日上漲 0.5 元。

值得注意的是，鴻海大陸生產基地之一的中國鄭州航空港區公告，經區疫情防控指揮部研究，決定自今天起，實行 7 天全域靜態管理，凸顯新一波疫情對富士康鄭州廠的衝擊。