〈熱門股〉雲端伺服器需求穩 緯穎周彈近2成

雖然全球消費性市場需求下滑，但雲端伺服器在料況改善下，需求相對穩健，白牌伺服器大廠緯穎 (6669-TW) 本周跌深反彈，加上主要客戶之一臉書母公司 Meta (META-US) 上調明年資本支出，帶動緯穎本周大漲 18.96%，股價重返 700 元之上，周五收盤收在達 734 元。

緯穎主要客戶涵蓋 Meta、微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 等北美四大雲端資料中心業者，其中，Meta 因應元宇宙發展，將今年度資本支出從 290-340 億美元調整至 320-340 億美元，並宣布明年度資本支出將達 340-390 億美元，再超越今年。

市場認為，Meta 擴大資本支出，將加大力道投入元宇宙布局所需的雲端運算應用，有利緯穎等伺服器供應鏈。

緯穎近期也傳捷報，邊緣運算伺服器打入波蘭電信大廠 Hawe Telekom 供應鏈，在新一代邊緣資料中心資料處理網路中，提供支援超低延遲網路串流的 Content Delivery Network (CDN) 系統，同時也參與 OCP Global Summit 2022 展出多元 CPU 平台與散熱等多項技術。

另一方面，研調機構 DIGITIMES Research 也預期，明年在北美大型雲端業者積極增建資料中心基礎設施，全球伺服器出貨量可望再成長 5.2%，中長期來看，預期在雲端、HPC、邊緣伺服器需求成長、晶片大廠陸續推下世代 CPU 等驅動下，2022-2027 年全球伺服器出貨量複合年均成長率 (CAGR) 將達 6.1%。