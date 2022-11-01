等待關鍵經濟數據和Fed會議 美債殖利率明顯下跌

美國國債殖利率周二 (1 日) 在 Fed 11 月會議前下跌，投資人等待關鍵的就業和製造業成長數據。

美東時間清晨 6:45，指標 10 年期國債殖利率下跌 12.6 個基點至 4% 以下，最新交易價格為 3.951%。2 年期國債殖利益率下跌 7.7 個基點至 4.424%。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

JOLTs 9 月職位空缺數據和 ISM 10 月製造業 PMI（採購經理人指數）將於周二發布。交易員將檢視數據以尋找有關美國經濟狀況和通膨壓力潛在緩解的線索。

職位空缺與可用勞工之間的巨大差距是美國 8 月職位空缺數據中驅動通膨的主要因素之一，這代表差距可能正在縮小，投資人將密切關注這股趨勢是否會持續下去。

與此同時，ISM 製造業 PMI 將顯示整個 10 月工廠活動是增加還是減少。9 月的數據顯示製造業接近收縮，反映 2020 年以來的最低成長水平。

對 Fed 一系列升息導致經濟放緩的擔憂已經在交易員中蔓延開來。因此所有人的目光都集中在周二開始的 Fed 會議上。

市場普遍預期 Fed 將連續第 4 次升息 75 個基點，並希望在年底時對是否會放慢升息步伐有所了解。