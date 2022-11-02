美股重點新聞摘要2022年11月02日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：超微 (AMD)、Airbnb(ABNB)、藝電 (EA)

日本央行公布貨幣政策記錄

美國上周 ADP 新增就業人數

FCC 委員建議美國應禁用 TikTok

美國聯邦交易委員會 (FCC) 現有五名委員之一 Brendan Carr 週二 (1 日) 建議美國美國外資投資委員會 (CFIUS) 應採取行動禁止 TikTok，以確保美國民眾數據安全。受此消息激勵，臉書母公司 Meta (META-US) 和 Snapchat 母公司 Snap (SNAP-US) 盤中應聲大漲，分別收紅 2.19% 和 3.43%。閱讀全文...

藝電 Q2 銷售額不及預期 下調年度預訂量預測 盤後一度挫近 4%

藝電 (EA-US) 周二 (1 日) 發布會計年度第二季初始財報，並下調年度預訂量預測，係因美元飆漲和電玩產業的成長自疫情大流行的高峰期放緩下來。藝電盤後一度挫近 4%，爾後拉回。閱讀全文...

Airbnb Q3 締造多項佳績 但營收和預訂展望遜色 盤後翻黑

旅宿平台 Airbnb(ABNB-US) 周二 (1 日) 公布第 3 季多項數據創下佳績，但本季營收展望未達預期，且預訂量成長估較上季略微放緩，拖累盤後股價挫逾 6%。閱讀全文...

中國 10 月造車新勢力成績單出爐 「蔚小理」表現不佳

中國電動車公司周二（1 日）陸續公布 10 月銷售數據，其中廣汽埃安以上月銷售 3 萬輛的傲人成績奪冠，然而「蔚小理」3 家車商銷售成績不佳，皆低於華爾街分析師預期，不過包括 3 家車商在內的中概股，受中國可能逐步取消清零政策的消息激勵下股價走高。閱讀全文...

美國 9 月 JOLTS 職位空缺意外增至 1070 萬 Fed 升息壓力未減

美國勞工部周二 (1 日) 發布月度職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，9 月職位空缺數意外增加 43.7 萬個至 1,070 萬個，遠高於市場預期的 1,000 萬個。該數據意外反彈可能推動薪資進一步成長並加大聯準會（Fed）壓力，讓其繼續維持激進的升息舉措替就業市場降溫。閱讀全文...