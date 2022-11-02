美股重點新聞摘要2022年11月02日

美股重點新聞摘要2022年11月02日 (圖：AFP)
美股重點新聞摘要2022年11月02日 (圖：AFP)
今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：超微 (AMD)、Airbnb(ABNB)、藝電 (EA)

日本央行公布貨幣政策記錄

美國上周 ADP 新增就業人數

FCC 委員建議美國應禁用 TikTok

美國聯邦交易委員會 (FCC) 現有五名委員之一 Brendan Carr 週二 (1 日) 建議美國美國外資投資委員會 (CFIUS) 應採取行動禁止 TikTok，以確保美國民眾數據安全。受此消息激勵，臉書母公司 Meta (META-US) 和 Snapchat 母公司 Snap (SNAP-US) 盤中應聲大漲，分別收紅 2.19% 和 3.43%。閱讀全文...

藝電 Q2 銷售額不及預期 下調年度預訂量預測 盤後一度挫近 4%

藝電 (EA-US) 周二 (1 日) 發布會計年度第二季初始財報，並下調年度預訂量預測，係因美元飆漲和電玩產業的成長自疫情大流行的高峰期放緩下來。藝電盤後一度挫近 4%，爾後拉回。閱讀全文...

Airbnb Q3 締造多項佳績 但營收和預訂展望遜色 盤後翻黑

旅宿平台 Airbnb(ABNB-US) 周二 (1 日) 公布第 3 季多項數據創下佳績，但本季營收展望未達預期，且預訂量成長估較上季略微放緩，拖累盤後股價挫逾 6%。閱讀全文...

中國 10 月造車新勢力成績單出爐 「蔚小理」表現不佳

中國電動車公司周二（1 日）陸續公布 10 月銷售數據，其中廣汽埃安以上月銷售 3 萬輛的傲人成績奪冠，然而「蔚小理」3 家車商銷售成績不佳，皆低於華爾街分析師預期，不過包括 3 家車商在內的中概股，受中國可能逐步取消清零政策的消息激勵下股價走高。閱讀全文...

美國 9 月 JOLTS 職位空缺意外增至 1070 萬 Fed 升息壓力未減

美國勞工部周二 (1 日) 發布月度職位空缺和勞動力流動調查（JOLTS）報告顯示，9 月職位空缺數意外增加 43.7 萬個至 1,070 萬個，遠高於市場預期的 1,000 萬個。該數據意外反彈可能推動薪資進一步成長並加大聯準會（Fed）壓力，讓其繼續維持激進的升息舉措替就業市場降溫。閱讀全文...

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