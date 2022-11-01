〈財報〉輝瑞第3季業績超過預期 調升全年獲利財測

輝瑞 (Pfizer)(PFE-US) 周二 (1 日) 調升 2022 年獲利預期，之前該公司公布的第 3 季業績強勁，超出華爾街的預期。

輝瑞公司現在預計今年每股獲利在 6.4 美元至 6.5 美元間，高於之前預測的 6.3 美元至 6.45 美元。這家製藥公司還提高了銷售財測的下限，現在預計今年營收在 995 億美元至 1020 億美元間。

輝瑞今年將其新冠病毒疫苗的全年銷售目標調高至 340 億美元，比之前的預期高出 20 億美元。它維持抗病毒口服藥 Paxlovid 220 億美元的營收財測不變。

其股價在周二盤前交易上漲約 4%。

Refinitiv 分析師平均估計與華爾街預期的第 3 季相比，該公司的表現如下：

●調整後每股獲利股 1.78 美元，高於預期的 1.39 美元

●營收 226 億美元，高於預期的 210 億美元

與去年同期相比，輝瑞公司的新冠病毒疫苗銷量大幅下降。該公司本季在全球銷售了 44 億美元的新冠疫苗，較 2021 年第 3 季下降了 66%。

但全球新冠疫苗銷售疲軟被美國強勁的需求所抵消，由於推出新的 BA.5 omicron 加強劑，美國營收同比成長 83%。輝瑞的抗病毒口服藥物 Paxlovid 本季也銷售強勁，在全球創造了 75 億美元的銷售額，但主要在美國。

治療血栓和預防中風的血液稀釋劑 Eliquis 的銷售額約為 15 億美元，較去年同期成長 9%。而輝瑞的肺炎疫苗 Prevnar 的全球銷售額為 16 億美元，較 2021 年同期成長 11%。

輝瑞第 3 季淨利為 86 億美元，較去年同期成長 6%。

輝瑞 CEO 布爾拉 (Albert Bourla) 表示，在賺進創紀錄的意外之財後，該公司正放眼後新冠疫情時代。

他在財報聲明中表示，輝瑞計畫在未來 18 個月內推出 19 種新產品或現有藥物的新用途。例如，該公司周二公布了其保護新生兒的母體 RSV 疫苗的正面積極臨床試驗數據。

RSV 疫苗在懷孕中期或晚期以單劑方式注射予母親。數據顯示，在嬰兒出生後 90 天內，該疫苗在預防需要住院或輔助呼吸的嚴重下呼吸道疾病方面的有效率為 81%。

輝瑞在第 2 季完成收購 Biohaven 和 Global Blood Therapeutics，交易價值分別為 116 億美元和 54 億美元。