Uber要求印度司機確保後座安全帶功能正常且可以使用

在一位商業大亨因私家車事故死亡幾天後，共乘叫車公司 Uber Technologies (UBER-US) 已要求其在印度的司機確保後座安全帶功能正常，且乘客可以使用。

印度這個世界第四大汽車市場正在加強推動道路安全。9 月初，印度 Tata Sons 前董事長米斯特里 (Cyrus Mistry) 在乘坐梅賽德斯車時死於車禍，當地媒體報導他坐在後排時沒有繫上安全帶。

Uber 在周二 (20 日) 向其印度的司機提供的諮詢中表示，「為避免乘客被罰款或投訴，請確保後排座椅上的安全帶易於使用且功能正常。」

一位知情的消息人士還表示，Uber 正在機場進行檢查，以確保其司機遵守安全帶規範。

由軟銀集團支持的印度競爭對手 Ola 最近幾周也向司機發出執行安全帶規則的建議。

與此同時，印度政府還試圖透過一系列措施，來改善這個擁有世界上最致命道路的國家的道路安全。

世界銀行去年表示，印度每 4 分鐘就有 1 人在公路上死亡。

印度已規定要求後座乘客繫上安全帶，但只有少數人遵守。即使對違規行為處以 1000 盧比（12.55 美元）的罰款，但執行力也很差。

印度政府還表示，它希望汽車製造商為後座安全帶安裝警報系統，以強制使用並要求所有汽車配備 6 個安全氣囊。