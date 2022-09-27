Uber幾乎整碗端走 瑞銀下調Lyft評級、目標價：缺乏成長動力

瑞銀分析師認為，共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 面臨不利因素，且競爭對手 Uber (UBER-US) 奪走最大市占，令 Lyft (LYFT-US) 周一 (26 日) 股價下跌逾 3%。

在新冠肺炎疫情大流行期間與後疫情時期，Lyft 和 Uber 這類共享乘車公司不得不對應接踵而來的挑戰，例如司機短缺、汽油價高漲等，後者靠暫時增加乘客的燃料附加費抵消，而通膨是其中最大問題，因為消費者更偏向留在家中，省下搭車外出的費用。

Lyft 周一下挫 3.36%，收每股 13.52 美元，且今年迄今已跌逾 68%。對於分析師看法，Lyft 沒有立即回應媒體置評請求。

Lyft 第二季業績優於預期，且活躍乘客人數年增 31.9%，來自每位活躍乘客的營收增長 9%。然而，即使這些數據成長，仍未阻止瑞銀分析師 Lloyd Walmsley 調降評級，將其自「買進」降至「中立」，且目標價從 50 美元大砍至 16 美元。

Walmsley 列舉了幾個降評理由。其一，他質疑該公司實現產業級營收成長的能力，且認為勁敵 Uber 的市場成長機會反而更大，因為 Uber 在更新的市場擴展觸角，例如南韓和西班牙。

他也提到 Uber 化敵為友，結盟計程車的計畫，即「2025 年以前自家 app 能列入全球計程車」，而 Lyft 卻都沒有耕耘這些領域。

Walmsley 寫道：「由於缺乏這些成長動力，我們認為 Lyft 將無法趕上市場的成長。」

該分析師還寫道，「司機通常會使用多種 app，而 Uber 不僅擁有最高市占，且入職流程較快速，可提供司機更多賺錢機會，且與 Lyft 相比，Uber 在司機和消費者中的 app 下載量和使用率更高。」

此外，Lyft 業務以美國為核心，使其因共享乘車保險成本上升暴露的風險更高，這影響對第三季利潤的拉抬效果，且隨著第三方保險契約於 10 月 1 日續約，未來可能會面臨進一步的壓力。