檢測分析需求旺 閎康9月、Q3、前三季全創新高

半導體檢測大廠閎康 (3587-TW) 今 (5) 日公布最新營收，受惠客戶持續投入研發，檢測訂單暢旺，且隨著上海封控影響淡化，產能也全開，帶動 9 月、第三季、前三季營收全寫歷史新高。

閎康 9 月營收 3.8 億元，月增 8.21%，年增 24.26%，第三季營收 10.52 億元，季增 18.2%，年增 16.24%，前三季營收 28.35 億元，年增 15.88%。

閎康指出，現階段全球為降低地緣政治風險，均期望在地自建半導體供應鏈，如日本就與美國合作開發 2 奈米技術，並預計最快 2025 年在日本境內成立 2 奈米晶片製造中心。

閎康看好，在自建半導體廠趨勢下，晶圓廠為提升新建產線的良率，都須重新調校製程、設備與材料，屆時將推升材料分析 (MA)、故障分析 (FA) 業務需求。

另外，隨著國與國對立情勢升高，各國政府皆大力補貼半導體產業，也強力扶植產業在地化，閎康近年已快速布局台灣、大陸和日本地區，累計目前已有 14 個服務據點，協助各地區半導體業的擴充與技術研發。

閎康為亞太區檢測分析龍頭廠，有鑒於客戶需求強勁，也持續擴增實驗室能量，除了近期在上海四廠擴增可靠度分析業務及設立深圳新實驗室，預計明年在中國及日本還有新實驗室計劃，屆時業績可望持續向上。