閎康Q3每股稅前賺3.64元 創歷史新高

半導體檢測龍頭閎康 (3587-TW) 今 (13) 日公佈第三季自結，受惠檢測需求強勁，帶動營收衝上歷史新高，獲利也同步成長，稅前盈餘 2.25 億元，季增 49.55%，年增 29%，每股稅前盈餘 3.64 元，前 3 季稅前盈餘 5.34 億元，年增 11%，每股稅前盈餘 8.6 元。

閎康第三季營收 10.52 億元，季增 18.23%，年增 16%，毛利率 34.87%，年減 0.65 個百分點，稅前盈餘 2.25 億元，季增 49.55%，年增 29%，每股稅前盈餘 3.64 元。

閎康前三季營收 28.35 億元，年增 15.88%，毛利率 36%，年增 1 個百分點，營業淨利，稅前盈餘 5.34 億元，年增 11%，每股稅前盈餘 8.6 元。

美國近日擴大限制中國半導體發展，閎康認為，公司中國營收比重低於 5 成，且美國禁令僅限 18 奈米以下的先進製程，公司僅在台灣提供先進製程的材料分析服務，因此相關業務並未受影響。

閎康表示，目前全球材料分析 (MA)、故障分析 (FA) 需求高度成長，公司在全球已有 14 個服務地址，可協助各地區半導體業擴充與技術研發，滿足上中下游廠商完整的檢測需求。

閎康看好，目前不論在歐、美、日訂單能見度皆高，尤其日本名古屋實驗室受惠車用需求旺盛，營運有明顯成長，公司也擴大投資熊本實驗室，據國際研調機構 IC Insights 指出，2026 年車用 IC 市場產值將占整體 IC 比重 9.9%，近六年年複合成長率 (CAGR) 達 13.4%，是成長最大的半導體應用市場。