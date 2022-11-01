房市交易降溫 六都10月交易量創5年來同期新低 全年恐見衰退

全台六都會區今 (1) 日分別公布 10 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 1 萬 7096 棟，創 5 年來同期新低，月減 6.9%，年減 28.2%，隨著下半年房市交易趨冷之後，前 10 月累計移轉棟數衰退幅度擴大到 4.4%，全年房市交易恐陷 6 年來首見衰退。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，以六都年減近 3 成推估，若到年底未見起色的話，全年移轉棟數跌破 32 萬棟機率非常高。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，10 月六都建物買賣移轉棟數月減 6.9%，台北市月減 1.6%，新北市月減 6.5%，桃園市月減 16.3%，台中市月減 0.7%，台南市月減 7.7%，高雄市月減 7.2%，除台中幾乎維持平盤外，其餘五大都會區均量縮，其中以桃園量減逾 15% 最多。

陳金萍表示，由於房市交易與登記約莫有 1 個月左右時間差，因此 10 月建物買賣移轉棟數主要是反映 9 月至 10 月初的市況，全球高通膨持續，加上俄烏戰爭、兩岸關係轉趨緊張，升息、貨幣緊縮讓經濟復甦力道放緩，金融市場也震盪加劇，面對諸多不確定性，房市交易冷卻，民眾轉趨觀望保守。不過，台中市則因北屯、烏日在交屋潮挹注下，交易量仍有 4000 棟以上，仍處高檔。

與去年同期相比，全台六都 10 月交易量年減 28.2%；其中台北市年減 21.3%，新北市年減 40.1%，桃園市年減 30.7%，台中市年減 7.0%，台南市年減 21.2%，高雄市年減 37.2%，六大都會區較去年同期皆量縮。陳金萍指出，去年 9 月受惠國內疫情趨緩，房市報復性買盤自 9 月起陸續進場，交易量明顯提升，也墊高去年基期，而今年全球政經局勢已不可同日而語，讓交易量表現不如去年，除了台中市年減、月減都僅個位數外，其餘五都與去年同期相比，均出現 2-3 成以上的衰退，其中並以新北市更年減 4 成最多。

進一步觀察今年 1-10 月六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 20 萬 4591 棟，與去年同期年減 4.4%；其中台北市年減 3.3%，新北市年減 6.1%，桃園市年減 2.9%，台中市年增 5.0%，台南市年減 10.9%，高雄市年減 10.6%，除了台中市外，其餘五都均較去年同期衰退，尤其南二都年減超過一成，量縮最為明顯。

曾敬德指出，房市價量都出現居高思危的現象，2021 年 10 月疫情後買氣快速回籠，不過今年卻是利空一波接著一波，疫情、通膨導致美國暴力升息、台股大跌近六千點，房貸利率連三升等，打的房市暈頭轉向，一手預售揭露件數已經較去年旺季腰斬，現在二手也開始出現年增率明顯衰退的狀況，房市已經步入盤整階段。