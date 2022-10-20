〈房產〉高雄過半老公寓買方爲20-40歲的年輕客群

根據金融聯徵中心新增房貸資料統計，高雄今年上半年屋齡 30 年以上的老公寓，有超過一半以上買家是 20-40 歲的年輕客群，其中以 30-40 歲年齡層居多，占 33.1%，40-60 歲客群約佔 4 成，60 歲以上的買主不到 1 成。

台灣房屋愛河之心加盟店店長林家福表示，以雙北生活圈通勤半小時內就算近了，不過對高雄人來說，通勤半小時範圍已經算遠，因此大部分年輕首購族多會考量工作通勤便利、兼顧生活娛樂機能、小孩學區等因素，在如今高雄房價飛漲時代，想在市區買房，低總價實坪高的老公寓，算是 CP 值高的產品之一，漸受年輕首購族青睞。

反觀年齡層較高的購屋族，普遍在經濟及生活需求條件上與年輕族群有差異，沒電梯又老舊的老公寓，多不列入口袋名單。

根據台灣房屋統計實價登錄交易，高雄近一年老公寓平均房價每坪約在 14.1 萬元左右，仍有近 2 成漲幅，林家福認為，高雄許多老公寓多位於機能成熟優渥的精華地段，如商圈具建設話題、屋況等條件佳，價格多有利可撐。

同時，受需求帶動，市場也有越來越多翻修整新物件，以高雄站前、後驛商圈來說，2-4 樓未翻新公寓總價約 300-400 萬元可入手，整新後成交總價可拉高至 500-600 萬元，也進而拉升整體成交行情。

一般認為，中古老屋房貸核貸成數應不高，不過，根據聯徵中心資料也顯示，今天上半年，高雄老公寓核貸成數為 79.5%，近 8 成，鑑估成數為 94.72%，整體核貸條件，不輸同屋齡的大樓物件。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮認為，多數人買老公寓，就是看上地段優勢，且市區公寓價格穩定，銀行多能提供不錯的核貸成數，而年輕首購族如收入條件穩定、可還款年限長，相較高齡貸款族群，銀行承擔風險較低，普遍核貸成數也會優於其他年齡層。

李家妮也提醒，除了貸款條件，多數老公寓亦需額外準備一筆修繕裝潢費，建議購屋族可多方綜合評估，並可請銀行評估鑑價行情，確保符合預算與需求。