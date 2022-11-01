鉅亨美股雷達： 馬斯克已解散推特董事會 特斯拉明年底開始量產CyberTruck

美股重要看點：

美國今日將公布 10 月製造業 PMI 終值、10 月 ISM 製造業 PMI 等數據。超微 (AMD-US)、Airbnb(ABNB-US) 將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.951 %。美股期貨週二 (1 日) 上升，道瓊期貨漲 0.56%，標普 500 期貨漲 0.86%，那斯達克 100 期貨漲 1.12%。

投資人等待關鍵的就業和製造業成長數據。交易員將檢視數據以尋找有關美國經濟狀況和通膨壓力潛在緩解的線索。

摩根大通策略師預估，聯準會可能在 12 月升息 2 碼、明年第 1 季升息 1 碼後暫停升息，但也警告，放慢緊縮步伐不代表央行官員會停止打擊通膨，消費者物價壓力必須繼續減緩，上述情境才有可能發生。

安聯首席經濟顧問伊爾艾朗 (Mohamed El-Erian) 周一 (31 日) 表示，隨著聯準會持續努力打擊通膨，利率上升將美國經濟推入衰退的可能性，已經「高得令人不安」。

在他看來，經濟衰退仍然是可以避免的，而且不會像 2008 年那麼糟糕，但是為了降低極高的通貨膨脹率而升息的速度，正在製造令人不安的高風險。

對於近期股市反彈，伊爾艾朗認為，股市近日上漲只是流動性增加帶來的反彈，只有在基本面真正改善的情況下，股市才會持續上漲。

不過，熱門迷因股票周一 (31 日) 集體回漲，分析師認為，這可能是一個明顯跡象，表明投資者的風險偏好正在回升。

Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 指出，自從 10 月迷因股股票創下低點之後，目前的跡象表明，市場投資情緒正變得更加樂觀。

自 10 月 14 日收在低點 3583 以來，標普 500 指數已經上漲約 8%，同期羅素 2000 小型股指數上漲約 10%。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 10 月 Markit 製造業 PMI 終值，前值 49.9

美國 10 月 ISM 製造業指數，預估 50.4，前值 50.9

美國 9 月 JOLTs 職位空缺 (萬)，前值 1005.3

重要個股動態：

馬斯克 (Elon Musk) 完成 440 億美元收購推特之後已解散推特董事會，目前是該社交媒體公司的唯一董事，此發展不令人意外。

正如金融業監管局網站上所解釋的那樣，董事會的作用是「關注股東利益」，以現在的情況來說，推特目前僅有單一控股股東，不需要董事會。已私有化的推特 28 日停止交易，啟動下市程序。

在完成收購前，推特董事會成員包括上周已解雇的前執行長 Parag Agrawal，以及幾位推特高階管理團隊的成員。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

調研機構 DSCC 執行長 Ross Young 週一 (31 日) 透露，蘋果尚未確定 2024 年推出的 iPhone SE 4 螢幕尺寸。

Young 週一透過推特訂閱服務 Super Follows 分享推文指出，蘋果正考慮兩家供應商的 6.1 吋 OLED 螢幕，以及兩家供應商的 5.7 至 6.1 吋 LCD 螢幕。有鑑於此，目前尚不清楚蘋果將採用 5.7 吋還是 6.1 吋螢幕，也不清楚將使用 OLED 還是 LCD 技術。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

路透周二 (1 日) 援引兩名知情人士消息報導，特斯拉計劃在 2023 年底開始批量生產其電動皮卡「Cybertruck」。這離特斯拉執行長馬斯克發布這款車型已有兩年之久，遲遲未能投產。

報導指出，CyberTruck 將在明年下半年投產並逐步實現全面量產，這意味著特斯拉要等到 2024 年初，才能在財報中列入一個完整季度的 CyberTruck 營收數據。CyberTruck 作為一款新車型，外界將其視為特斯拉業務成長的關鍵。