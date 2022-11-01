馬斯克已解散推特董事會 抽特斯拉50精兵、各方親朋好友助陣

馬斯克 (Elon Musk) 完成 440 億美元收購推特之後已解散推特董事會，目前是該社交媒體公司的唯一董事，此發展不令人意外。

推特在一份證券文件中已披露前董事會被解散一事。

正如金融業監管局網站上所解釋的那樣，董事會的作用是「關注股東利益」，以現在的情況來說，推特目前僅有單一控股股東，不需要董事會。已私有化的推特 28 日停止交易，啟動下市程序。

在完成收購前，推特董事會成員包括上周已解雇的前執行長 Parag Agrawal，以及幾位推特高階管理團隊的成員。

其他董事會成員包括：推特前董事長兼 Salesforce 聯合執行長 Brett Taylor、推特前執行董事長 Omid Kordistani (曾任職谷歌商務長)、1stDibs.com 執行長 David Rosenblatt、英國網路企業家兼上議院議員 Martha Lane Fox、前谷歌財務長 Patrick Pichette、銀湖共同執行長 Egon Durban、史丹佛大學電腦科學教授 Fei-Fei Li，以及美國海外私人投資公司前執行副總裁 Mimi Alemayehou。

該推特董事會 6 月一致投票決議，建議股東接受馬斯克的收購提議。

除了披露董事會已解散，該文件也顯示，推特正在償還一些未償還的票據，並將未償還的基於股權的獎勵和選擇權轉為可按收購價金計算取得的現金，權利行使期間與最初獎勵和選擇權相同。

根據另一篇報導，馬斯克自特斯拉 (TELA-US) 公司調派 50 多名員工前往接管推特，主要來自 Autopilot 團隊的軟體工程師。

根據外媒報導，馬斯克調派 50 多名特斯拉員工、2 名 Boring Company 員工和 1 名 Neuralink 員工到新接手的推特公司工作。Boring Company 和 Neuralink 公司同為馬斯克旗下公司，前者主司地下隧道開鑽工作，後者開發人類大腦與電腦的連結，即人機介面。

馬斯克的親朋好友、顧問和支持者也參與其中，包括他的家族辦公室負責人 Jared Birchall、天使投資人 Jason Calacanis，以及 PayPal (PAPL-US) 創始營運長兼風險創投家 David Sacks。