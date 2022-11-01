業界：歐洲今年冬季不會出現能源危機 真正需要擔憂的是明年

石油巨擘 BP 執行長 Bernard Looney 在接受採訪時表示，歐洲在今年也許能夠安然度過市場所擔憂的能源危機。但是他警告，歐洲在明年冬季恐怕才真正需要擔憂。

Looney 表示，目前的能源價格已經接近難以負擔的水準，部分民眾甚至要將 50% 以上的可支配所得花費在能源之上。

不過，天然氣的儲量已達到高水位，國際能源署 (IEA) 的數據顯示，歐洲今年冬天的天然氣儲蓄量已達約 90%。此外，各國政府也推出了應對政策來補貼人民帳單，歐洲今年有望安然度過危機。

然而，歐洲今年儲備的天然氣其中很大一部分是前幾個月從俄羅斯進口的，以及由於經濟活動放緩、天然氣需求降低的中國。

義大利石油集團 Eni 執行長 Claudio Descalzi 也表示，問題不在於今年冬季，明年冬季才是，因為到時候俄羅斯天然氣供應恐怕將會中斷，有可能會大減 98% 甚至是歸零。

摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 先前曾表示，美國應該開採更多石油和天然氣，以幫助緩解全球能源危機，他也將目前全球的能源危機比喻為戰爭級別的國家安全問題。

戴蒙說，目前全球還存在另一項問題，就是石油與天然氣不足以過渡至綠能。儘管目前歐盟各國的能源供應無虞，但是他認為，各國領導人應該展望更長期的能源安全。

高盛先前表示，市場仍然低估能源危機的深度、廣度和結構性影響，實際上，當前的危機將比 1970 年代的石油危機更加嚴重。