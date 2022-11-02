〈能源盤後〉沙烏地高度警戒伊朗攻擊 中東市場恐中斷 原油3日來首見漲

原油期貨價格周二 (1 日) 收高，為 3 個交易日來首次上漲，係因報導稱伊朗可能對沙烏地阿拉伯發動攻擊，而沙烏地阿拉伯對此保持高度警戒。

由於傳聞中國可能放寬新冠防疫限制，交易者持續權衡中國的能源需求前景，但該傳聞尚未經證實。

能源商品價格

12 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.84 美元或 2.1%，收每桶 88.37 美元，自盤中高點 89.45 美元回落。

1 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.84 或 2%，收每桶 94.65 美元。

12 月交割的汽油期貨價格上漲 2.7%，收每加侖 2.5945 美元。

12 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.4%，收每加侖 3.6211 美元。

12 月交割的天然氣價格大跌 10.1%，收每百萬 Btu 5.714 美元，吐回周一近 12% 漲幅的一大部分。

市場驅動力

伊朗恐攻擊沙烏地阿拉伯

《華爾街日報》報導，沙烏地阿拉伯向美國提供情報，警告伊朗對沙烏地阿拉伯境內目標發動攻擊。該消息提高中東石油市場中斷的可能性。

美國、沙烏地阿拉伯和幾個林國軍因此提高軍隊警戒程度。報導稱，沙烏地阿拉伯官員表示，伊朗準備對沙國、伊拉克首都 Erbil 發動攻擊，藉此轉移國內對自 9 月起抗議活動的關注。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，油價本已在上漲，周二的支撐力可能來自中國可望經濟重啟的報導。

Flynn 認為，美國處於高度戒備狀態，以及伊朗可能對沙烏地阿拉伯發動攻擊的新聞報導「當然增加風險因素，這肯定會讓美國出售過的戰略石油儲備 (SPR) 效果全失。」

中國可望放寬防疫限制

另外，《華爾街日報》周二報導，中國社交媒體上有一則匿名發文，暗示政府可能打算自 3 月開始放寬防疫限制，其他媒體平台也報導了該傳聞。消息傳出後，港股似乎應聲上漲。

中國的防疫措施一直是縮減中國原油進口並令經濟活動承壓的主因。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示，中國經濟數據疲軟「直接歸因於」該國對新冠疫情採取的「清零政策」，這令投資者擔憂明年的需求前景。

然而，Innes 認為中國明年某個經濟加速重啟的時點，會是推升石油需求的力量，而不會是令需求更疲弱的驅動力。

供應端消息

WTI 最近月期貨價格 10 月上漲 8.9%，而 Brent 上漲 7.8%，部分歸因石油輸出國組織及其盟國 (即 OPEC+) 決議自 11 月起減產 200 萬桶 / 日。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示：「OPEC + 宣布減產的消息，顯然讓石油市場穩定到一個程度，但該舉措在中長期內的穩定性，將實際取決於歐盟對俄羅斯石油禁令的全面影響。」歐盟將自 12 月 5 日起禁運俄羅斯原油，而自明年 2 月 5 日起禁運煉油產品。

根據 S&P Global Commodity Insights. 調查，分析師平均預期上周美國原油供應量下降 160 萬桶、汽油供應量下降 190 萬桶，蒸餾油供應量下降 100 萬桶

