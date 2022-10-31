價格急升、供應不及 美國柴油市場出現完美風暴

美國柴油市場正形成一場完美風暴，儲量減少、密西西比河乾旱將更多產品改用鐵路和卡車運送，以及可能導致物價飆升的鐵路罷工，預計將繼續推升柴油價格。

11 月交貨柴油價格已上漲 33%。

Lipow Oil Associates, LLC 總裁利波 (Andy Lipow) 說，「目前全美柴油平均價格為每加侖 5.3 美元，預計未來幾周將再上漲 15 至 20 美分。」

自 1951 年以來，每年這個時候的柴油儲備量從未如此低，包括紐約和新英格蘭在內的東北地區的短缺量最大。

大豆運輸聯盟執行董事史蒂恩霍克 (Mike Steenhoek) 在談到河運的低水位狀況時說，「這不僅限制了農民出口其種植的大豆和穀物的能力，而且限制了他們獲得經營所需燃料和肥料的能力。」

他說，「現在雪上加霜的是，鐵路能否在這個關鍵時刻成為有效的生命線越來越不確定。這是個當頭棒喝的提醒，光是生產一種作物或對該作物有需求是不夠的，擁有將供需聯繫起來的可靠供應鏈對於農民取得成功也至關重要。」

兩個鐵路工會最近投票否決了一項避免未來幾個月全國罷工所需的勞工協議。

利波表示，紐約和新英格蘭市場的柴油庫存正面臨嚴重危機，自去年以來下降超過 50%，處於 1990 年以來的最低水平。

他說，東岸煉油廠正在盡全力生產柴油，並且依賴油輪和駁船供應，任何天氣延誤都會導致終端供應中斷。

根據 EIA 數據，東岸煉油廠在 6 月和 7 月以 100% 的產能運營。李寶說，「上周更是以 102% 的產能運作。東岸的 4 家煉油廠沒有更多產能了。」

由於疫情對需求的影響，紐芬蘭的一家加拿大煉油廠於 2020 年關閉，新英格蘭的柴油供應問題變得更加嚴重。中西部也出現供應限制，推高了農民的成本。

史蒂恩霍克說，「對某些農民而言，他們都認為柴油成本是對獲利能力的再次考驗。」「就供應面而言，那些最依賴河運的地區似乎正面臨最大的挑戰。幾位農民指出，他們每天都的柴油供應得看天吃飯。」

為了讓東北地區獲得更多柴油，燃料需要從另一個國家或從墨西哥灣沿岸的油輪進口，但這是不允許的，因為《瓊斯法案》、或稱為 1920 年的《商船法案》，該法案禁止禁止外國船隻在美國兩個港口之間運輸貨物。

MarineTraffic 美國西部地區主管阿迪爾 · 阿希克 (Adil Ashiq) 船長說，「《瓊斯法案》要求在美國港口之間運輸的所有貨物都必須使用懸掛美國國旗並建造的船舶，並且大部分由美國人擁有和擔任船員。」

MarineTraffic 表示，已有 55 艘油輪依據《瓊斯法案》執行運油任務。要想快速增加供應的唯一方法是讓國土安全部暫時豁免外國船隻運輸燃料的行為。

由於可用於能源運輸的美國籍和營運的油輪數量很少，因此預訂《瓊斯法案》油輪的價格大約是外國籍油輪的 2 倍。例如，一艘裝載 30 萬桶柴油的《瓊斯法案》油輪從休士敦到波士頓的成本約為每加侖 16 美分。如果能豁免《瓊斯法案》，一艘載有相同數量燃料並前往相同地點的外籍油輪估計成本減半，為每加侖 8 美分。每加侖 8 美分的差異相當於每艘油輪可節省 100 萬美元。這就是能源交易商傾向於使用外籍油輪而非《瓊斯法案》油輪的原因之一。

利波說，「如果拜登政府想以犧牲出口為代價來補充新英格蘭汽油或精煉油庫存，就要放棄《瓊斯法案》，以便在墨西哥灣沿岸裝載精煉產品運送到紐約、新澤西和新英格蘭。」「不幸的是，我認為他們不會這樣做，直到無法挽回。」