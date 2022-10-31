台達電擴大智慧農業布局 攜手宜蘭大學成立跨域整合場域

台達電 (2308-TW) 持續擴大智慧農業領域布局，今 (31) 日宣布與宜蘭大學成立東台灣首座智慧農業跨域整合實驗室與戰情室，導入工業自動化設備與軟體系統，聚焦與生物合併應用。

此次智慧農業跨域整合試驗場域斥資 250 萬元打造，其中台達電提供百萬元工業化設備，包含控制類、伺服類、變頻器等系統，並部署農業感測器結合工業圖控系統 DIAView，透過遠端監控與收集資料並加以分析的實際試點。

台達電機電事業群總經理劉佳容表示，智能化是產業趨勢，此次攜手建置智慧農業跨域整合試驗場域，可望加乘發揮台達智能自動化方案與校方深厚的農林技術，提供智慧農業發展平台。

透過產學合作，宜蘭大學表示，預計明年也將啟用城南校區，將納入智能溫室與露天實驗田區，做為智慧農業跨領域整合的驗證場域，提升不同領域學生在智慧農業跨域的整合、創新能力。

台達電能源管理、自動化技術導入智慧農業已有多年實績，其中，灌溉自動化方案導入印度全國農耕區，有效運用當地日照資源、以太陽能帶動水泵變頻運轉。

另外，台達電與新加坡裕廊集團合作，結合工業圖控、製造執行系統，建構貨櫃型植物工廠，整合台達工業自動化、散熱管理、LED 照明，以及智慧監控等系統，優化蔬菜的生長環境，為種植管理者提供數據分析及遠距監控以協助營運決策。