〈台達電法說〉Q4營運估季減 明年持續成長

台達電 (2308-TW) 今 (28) 日召開法說會，執行長鄭平表示，消費性電子需求疲軟，影響第四季電源及零組件產品銷售，營運估較前季持平或略為減少，但明年在資料中心、電動車需求帶動下，營運仍將成長。

鄭平指出，明年第一季為傳統淡季，預計營運會再減少一些，但仍優於今年第一季，至於明年，看好成長動能可持續，其中樓宇自動化、電動車與資料中心皆可望成長。

獲利方面，董事長海英俊提到，隨著產品組合變化，第三季開始獲利已逐漸與營收表現正相關，預計第四季、明年第一季，在營收持平或下滑的情況下，獲利也會同步修正。

缺料部分，鄭平表示，目前僅剩高階半導體、車用半導體晶片有缺貨狀況，其他供貨都正常。

隨著原物料下跌，市場擔憂產品價格是否也出現下跌，海英俊坦言，一直以來與客戶關係都是動態調整，原料下跌，不太可能反抗市場趨勢，如果不降價，訂單就會跑掉。

海英俊也釋出公司生產多角化策略布局，因應全球在地化生產趨勢，將持續分散製造比重，包含美國達拉斯新廠，近期也在泰國採購土地，也因此，海英俊表示，由於明年幾座新廠需要建置，資本支出還會增加。

海英俊補充，多角化策略還包含研發布局，將加強美國研發基地，目前在北卡，預計達拉斯、汽車之城底特律也會增設研發中心，歐洲阿姆斯特丹、東歐也會考慮。