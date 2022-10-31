友達抗反光顯示技術獲認證 導入宏碁、明基顯示器

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (31) 日宣布旗下先進抗反光顯示技術 A.R.T. 系列產品，領先業界獲得國際知名檢測驗證機構德國萊因 TÜV 頒發全球首張無反射 (Reflection Free) 認證，同時此技術也獲宏碁 (2353-TW)、佳世達(2352-TW) 旗下明基 BenQ 等品牌採用導入桌上型顯示器。

友達表示，隨著遠距辦公、教學普及，使用者花費更長的時間使用螢幕，對顯示器效能、舒適度也更加重視，A.R.T. 顯示技術是以獨特的表面塗層處理、抗反光特性，讓顯示器在各種環境光下，依然展現清晰亮麗的真實畫質、提供舒適護眼的顯示介面。

友達進一步指出，萊因驗證檢測範圍包含明室對比 (ACR)、螢幕表面處理、干擾反射測試等，而這次驗證顯示友達 A.R.T. 顯示技術在明亮環境下明室對比 (ACR) 仍維持在 30:1 以上，消光指數也具優異數據表現，此外，採用友達 A.R.T. 技術的宏碁、明基桌上型顯示器也同步通過嚴格測試標準。

友達顯示策略事業群資深副總經理陳建斌表示，友達 2019 年在美國 SID 顯示週發表 A.R.T. 先進抗反光技術後，獲得客戶迴響，近年因應消費性市場需求，逐步將此技術改良並應用至桌上型顯示器、電視等各種尺寸的顯示器並獲得德國萊因 TÜV 的認證標誌。

台灣德國萊因董事總經理王秀雲也指出，因螢幕反射將讓使用者易受環境光源影響而不便閱讀，因此領先市場開發出無反射認證，透過檢測環境光源在螢幕上的反射狀況，可確保使用者清楚的閱讀體驗，未來將持續與友達推動護眼終端產品。

友達這次通過德國萊因 TÜV 無反射顯示器認證的產品，包括 27 吋、32 吋、65 吋等顯示器與電視面板，並已導入宏碁 Acer 旗下 Predator XB323K RV 32 吋 4K 電競顯示器、明基 BenQ SW321C 4K 專業攝影色準螢幕等。