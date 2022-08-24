〈2022自動化展〉台達電主打智能工廠解決方案 秀自動化技術肌肉

2022 台北國際自動化工業大展今 (24) 日盛大展開，台達電 (2308-TW) 以「智造、永續、新未來」為主題亮相，以智能工廠解決方案為主軸，產品涵蓋智能機台建置、自動化等領域，並看好第三季自動化業務的發展，而其中樓宇自動化可望有不錯的成長。

台達電展出智能產品，涵蓋變頻器、交流伺服系統、PLC 運動控制、感測與儀表、機器視覺等品項，展示高階型多軸交流伺服系統、開環變轉矩標準變頻器與控制運動器等新品。

台達電開環變轉矩標準變頻器將出貨綠能產業，而高階型多軸交流伺服系統則應用於半導體業，未來兩產品可望逐步挹注工業自動化營收。台達電第二季自動化營收占比約 15%，季增 12%、年增 7%，事業部門的稅後純益 9.82 億元，年減 44%、季增 51%。

台達電表示，自動化業務中國營收占比達 50%，第二季自動化業務明顯受中國疫情影響，營收成長放緩、獲利下滑，不過，預計第三季自動化業務有不錯表現，歐美市場逐步解封將釋放樓宇自動化需求，工程也較容易建置，今年樓宇自動化將有不錯成長，而工業自動化則期望中國市場下半年可望改善。

台達電也針對高速流體產業提出磁浮技術，免去流體機械透過高轉速換取流量與壓力時的損耗，實現高速、高效與節能。也針對廠內物流提供方案，整合倉儲管理、物料搬送管制系統，滿足客戶智能倉儲需求。

台達電在智能製造相關的電源方案也展出應用範圍廣泛、效率高達 95% 的工業電源供應器、無人搬運車 (AGV) 的無線充電系統，以及工廠資料中心專用的在線式 (On-Line) 1U 機架型不斷電系統等。

台達電機電事業群總經理劉佳容表示，隨著全球紛紛提出減碳政策與目標，節能永續已成為產業新一代關鍵字，並牽動業者對於未來佈局的決策。台達電源、系統事業群總經理尹鏇博指出，工廠和製程設備需符合節能減碳趨勢，因此相關電源方案在效能、功率密度、穩定性、應用彈性等要求必須與時俱進。