〈台達電法說〉電動車業務明年虧轉盈 資料中心景氣未大幅下滑

台達電 (2308-TW) 今 (28) 日召開法說會，董事長海英俊指出，明年電動車業務營收可望超過 10 億元，年增逾 25%，並可望由虧轉盈，另外，資料中心景氣未見明顯下滑，明年該業務仍將成長 2 成以上。

海英俊表示，整體而言電動車訂單狀況良好，今年電動車業務成長力道將會相當明顯，目前客戶涵蓋歐美、日本車廠，全球市占率已接近 10%。

針對電動車業務，執行長鄭平表示，車載充電機 (OBC)、直流轉換器是公司首要切入的產品，隨後打入驅動馬達市場，目前電動車機電產品中，比較弱的部分在於機構，電源技術上沒問題，機構件將是未來公司強化的範疇。

台達電今日公布更多碇基半導體的消息，公司指出，將持續開發氮化鎵 (GaN) 技術，未來潛在應用領域廣泛，其中電動車牽引逆變器目前也開始導入 GaN 與碳化矽 (SiC)，都是碇基不錯的利基點，預計未來幾年營收成長將非常快速。

另一方面，資料中心近期雜音頻傳，市場擔憂台達電電源出貨狀況，鄭平指出，資料規模都呈現倍數性的成長，資料中心需求仍強，短期沒看到景氣出現大幅下滑，預計明年該業務營收仍能成長 2 成以上。

海英俊表示，資料中心已經不僅限於過去大型科技巨頭，電信商也開始建置，加上未來 IoT 海量資料處理需求加入，資料中心電源產品需求將持續增加。