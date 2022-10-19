〈房產〉北市老屋成交量中山區最高 單價漲幅南港14%最大

根據內政部統計，台北市有高達 71.98% 的建物屋齡達 30 年以上，比例為六都之首，40 年以上屋齡更占 47.51%，老屋防災及結構安全性能普遍不足，但在台北市住宅供給量少，且需求穩定狀況下，老屋價格難跌，近兩年前 8 月屋齡 30 年以上的交易中，南港老屋房價漲幅最高 14%，其次是文山區與萬華區。

房仲業者統計，以成交量來看，台北市各行政區屋齡 30 年以上物件依交易量，前三名分別為中山區、士林區及大安區，中山區交易量 453 件榮登熱銷排行榜第一名。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，中山區位於台北市核心地帶，屬於台北市較早發展的區域，商圈以及就業市場成熟。因為開發較早，老屋也相對較多，加上一到四房產品齊全，吸引各類購屋族群青睞。

交易量居次是士林區，交易量 366 件，主要以公寓為交易大宗，熱門交易路段以士東路、中山北路六、七段、德行東路、福港路、忠誠路二段、承德路四段為主，第三名則由大安區的 344 件拿下。

陳金萍說明，中山區、士林區與大安區是台北市早期開發區域，老舊住宅存量也相對較多，在政府積極引導都更與危老重建下，越來越多看好區域長線發展潛力的購屋者會特地購買老屋，除了滿足自住需求外，未來還有改建機會。

觀察近兩年房價變化，台北市各行政區老屋房價都有 4% 以上漲幅，其中南港、文山、萬華三區的老屋房價漲幅均在一成以上。個別看漲幅行政區，首先是南港區，年漲幅 14%，南港區過去因為工廠多，被稱為「黑鄉」，如今已搖身一變，成為高階人才的匯聚之地。

陳金萍提醒，通常屋齡較大的房屋具備相對低價、公設比較低且坪數相對實在的優勢，同時還有重建、改建增值機會。