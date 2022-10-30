美中緊張升溫 聯亞估中國客戶先進製程零件採用將受影響

美國 10 月祭出晶片禁令擴大對中國的制裁，市場擔憂資料中心供應鏈未來恐受禁令波及，光通訊廠聯亞 (3081-TW) 指出，美中關係越趨緊張，勢必影響中國客戶對公司先進製程晶片零件的採用。

聯亞指出，目前出貨正常，產品線當中，中國客戶針對 FTTH、5G 產品，多使用成熟製程料件，並未受到禁令干擾，不過 400、800G 這類產品，由於終端應用 (如資料中心) 採先進製程晶片，未來較有可能受美中情勢影響。

聯亞產品處於產業最上游，經過供應鏈製成雷射、轉換器模組後，應用到光纖到府 (FTTH)、5G、電信、資料中心等領域。

不過，聯亞也認為，現今美中態勢也出現新契機，現階段如同當年華為禁令，當地客戶都會積極試圖減少美國供應的零組件產品、考量非美系供應商，而聯亞在電信 10G、25G 中高階產品、資料中心 25G、矽光產品相較美國 IDM 廠更具競爭力，看好可獲得更多機會。

至於非中國客戶，聯亞表示，客戶也有詢問是否赴美、第三地設廠，但目前仍在評估中。

至於另一家光通訊廠眾達 - KY (4977-TW) 表示，目前供給除了蘇州廠還有馬來西亞檳城廠，兩廠將會互相支援，不能在中國生產的產品將會移轉至檳城，客戶方面，眾達大客戶博通與騰訊等 CSP 業者都有緊密合作，但 AWS 仍是其中最大商機，還是博通專注布局焦點。